نيابةً عن أمير منطقة الرياض hGldv فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، حضر وكيل إمارة منطقة الرياض سليمان بن محمد القناص حفل سفارة جمهورية جيبوتي لدى المملكة، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لاستقلال بلادها، وذلك في قصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.

كان في استقبال القناص لدى وصوله مقر الحفل عميد السلك الدبلوماسي، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، وعدد من منسوبي السفارة.

شهد الحفل حضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والمثقفين ورجال الأعمال.

أكد سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، في تصريح لـ«عكاظ»، عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع جمهورية جيبوتي والمملكة، مشيراً إلى ما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور وازدهار عبر العقود، بفضل حكمة قيادتي البلدين الشقيقين وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

قال بامخرمة إن العلاقات الجيبوتية السعودية تمثل نموذجاً للعلاقات الأخوية الراسخة، التي تستند إلى روابط تاريخية ومواقف مشتركة وتعاون مستمر، مؤكداً أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية إلى مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية المميزة بين البلدين.

دعا سفير جيبوتي لدى المملكة، عبر «عكاظ»، المستثمرين وقادة قطاع الأعمال في المملكة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها جيبوتي، في ظل ما تنعم به من أمن واستقرار وتنمية متواصلة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والدولية.