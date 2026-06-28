لا تزال طهران تواصل التصعيد في مضيق هرمز، إذ ادعى وزير خارجيتها عباس عراقجي، أن بلاده وحدها المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في الممر الدولي إلى مستويات ما قبل الحرب.



وقال عراقجي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد اليوم الأحد: «الأمور ستعود لسابق عهدها في هرمز بعد إزالة العوائق»، وفق تعبيره. واعتبر أن «تدخل أي طرف آخر سيؤدي فقط إلى تعقيد عملية عودة حركة الشحن في الخليج إلى وضعها الطبيعي».



ولفت إلى أن إيران ستواصل التعاون مع الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي. وأشار إلى أن بلاده مصممة على مواصلة العلاقات الاستراتيجية مع العراق.



من جهته، أفاد وزير خارجية العراق بأن الزيارة بحثت مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. وقال إن نظيره الإيراني أطلعه على التفاهمات مع واشنطن. وشدد على أهمية العلاقات بين بغداد وطهران.



وأوضح أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى توقف تدفق النفط العراقي، داعياً إلى فتحه دون عوائق. وحذّر من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى دمار المنطقة.



وتصاعد التوتر في المنطقة مع تبادل الضربات مجدداً بين الولايات المتحدة وإيران على مدى يومي السبت والأحد، إذ شن الجيش الأمريكي مجدداً، فجر اليوم، غارات على جنوب إيران، إثر استهداف سفينة في مضيق هرمز.



في المقابل، رد الحرس الثوري بالاعتداء على الكويت والبحرين. وهدد بوقف المفاوضات مع الجانب الأمريكي والرد بشكل أكبر على أي تصعيد جديد.



ولوّح الرئيس دونالد ترمب بإزالة إيران عن الوجود في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهماً طهران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.



يذكر أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين الأمريكي والإيراني في 18 يونيو المؤلفة من 14 بنداً، نصت على وقف الأعمال العدائية بين البلدين، وتشكيل لجان عمل من أجل بحث عدد من الملفات، بينها مضيق هرمز، وآلية رفع العقوبات عن إيران، فضلاً عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.



وكان من المنتظر أن تجتمع اللجان الفنية خلال الأيام القادمة في قطر وإسلام أباد.