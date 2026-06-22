شيّع أبناء قرية الريحان الراحلة رفعة بنت محمد المليص، أرملة الراحل سعد بن عبدالله المليص مؤسس التعليم النظامي في منطقة الباحة، إلى مثواها.

والفقيدة شقيقة المفتش الاداري السابق في وزارة التعليم أحمد محمد المليص، وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور سعيد بن محمد المليص، وسعد المليص، وعبدالله المليص.

كما أنها والدة عبدالرحمن، وياسر، ومذيع قناة الإخبارية السعودية⁠ إسماعيل.

وقد أُديت الصلاة على الفقيدة بحضور عدد من الأهالي والأقارب والمعزين، الذين سألوا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.