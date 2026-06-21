حصلت المستشارة الإعلامية غدير الطيار على عضوية الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية (AIPS)، لتصبح من أوائل السعوديات اللاتي ينلن هذه العضوية الدولية المتخصصة في مجال الإعلام الرياضي.



ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة مهنية حافلة بالعطاء والتميز، إذ سبق للطيار أن حصلت على عضوية دولية في مجال الصحافة العامة، ما يعكس حضورها المتنامي في المحافل الإعلامية الدولية، ويؤكد المكانة التي باتت تحظى بها الكفاءات السعودية في مختلف المجالات الإعلامية.



وأعربت غدير الطيار عن اعتزازها بهذا المنجز، مؤكدة أن الحصول على عضوية الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية يمثل محطة مهمة في مسيرتها المهنية، ودافعاً لمواصلة العمل والعطاء في المجال الإعلامي الرياضي على المستوى الدولي.



وقالت إن هذا الإنجاز يجسد ما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين ودعم مكّنها من المنافسة وتحقيق النجاحات في مختلف القطاعات.