انتقلت إلى رحمة الله تعالى الدكتورة آمال صالح شبكشي، اليوم (الأحد)، وسيُصلّى عليها بعد صلاة المغرب في مسجد العمودي بحي الخالدية بمحافظة جدة، وسيوارى جثمانها الثرى في مقابر أمنا حواء بجدة.



ويُقام العزاء للرجال لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من غد (الإثنين)، بحي الزهراء بجوار مسجد أبي بكر الصديق، فيما يُقام عزاء السيدات في صالة المناسبات ببرج (2) من عمائر أبراج الفارسي.



«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.