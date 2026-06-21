الوفاء والإخلاص والتفاني والالتزام تلك كانت أهم صفات الدكتورة آمال صالح شبكشي التي رحلت عن دنيانا بعد صراع أليم ومضنٍ مع المرض. ولكن الحكم يبقى قاصراً وناقصاً إذا ما تطرق للجوانب المهنية فقط وأغفل الجوانب الإنسانية في شخصيتها. فهي الطبيبة التي أفنت عمرها لإتقان مهمتها في طب النساء والولادة، وكانت بشكل ما أماً لعشرات من الأطفال الذين ولدوا على يديها بفضل الله. والكثير لا يزال يذكر تناقل وسائل التواصل الاجتماعي لصورة لها مع طبيب مساعد تقول له «أنت ولدت على يدي». كانت بحراً من الحنان، وجبلاً من الوفاء، وسماء من العطاء. وشهادة الملك عبدالله والأمير سلطان بن عبدالعزيز (رحمهما الله) في حقها وعملها لا تزال في ذاكرة الكثيرين من محبيها.



رحلت بعد حياة مليئة بالنجاح والتوفيق والتميز المهني أصبحت فيه أهم وأنجح الأسماء في مجالها، وهبت فيها وقتها لخدمة مجالها ومن يعمل فيه.



يرحل من كانوا معنا وهذه سنة الحياة ولا يبقى بعدهم إلا الأثر الطيب والسمعة العطرة والسيرة الكريمة.



كل من عرفها سيفتقدها، وكل من سمع عنها سيفتقدها.



رحم الله الدكتورة آمال صالح شبكشي رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.