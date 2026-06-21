تحوّلت رحلة عادية في منطقة جبلية معزولة بولاية سيدي بوزيد التونسية إلى كارثة مأساوية مروعة، بعدما انفجر لغم أرضي مخفي، بشكل مفاجئ وصادم في جسد امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً، مخلفاً وراءه إصابات جسدية خطيرة أدخلتها غرفة العمليات بشكل عاجل.

ووقعت الحادثة المفجعة، صباح اليوم (الأحد)، في مرتفعات جبل مغيلة، الذي يُعد أحد أكثر المناطق الجبلية التي شهدت حوادث مماثلة ومؤلمة بسبب الألغام المزروعة في المسالك الوعرة التي لا تزال تحصد أرواح وأجساد الضحايا بين الحين والآخر.

وبحسب معطيات رسمية دقيقة، فقد تعرضت المرأة لإصابات بالغة وبتر وتشوهات على مستوى الساقين جراء القوة العاتية للانفجار، مما استدعى استنفار السلطات ونقلها على وجه السرعة القصوى إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، إذ خضعت فوراً لتدخل جراحي عاجل ودقيق وسط متابعة طبية مكثفة من الطواقم المحلية لإنقاذ حياتها.

وأعادت هذه الحادثة الدامية إلى الواجهة من جديد ملف الألغام الأرضية التي لا تزال تشكل تهديداً مرعباً وقاتلاً لسكان المناطق الجبلية والريفية، إذ تحولت بعض المسارات العادية إلى مناطق خطر أحمر قد تنقلب في أي لحظة إلى مسرح لمأساة إنسانية جديدة.

وبينما تخوض المرأة المصابة معركة مريرة جديدة لاستعادة عافيتها داخل غرف العناية المركزة بالمستشفى، يواصل سكان المنطقة طرح السؤال الساخن والمقلق ذاته: كم من الألغام الغادرة لا يزال مختبئاً تحت التراب بانتظار ضحية جديدة؟