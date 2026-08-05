أبقت سلطات جواتيمالا حالة التأهب سارية في المناطق المحيطة ببركان فويجو، أحد أكثر البراكين نشاطاً في أمريكا الوسطى، مع استمرار ثورانه وقذف كميات جديدة من الرماد والطين، بينما تواصل عمليات إجلاء السكان تحسباً لأي تطورات خطيرة.

وأعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث «كونريد» أن نحو 1700 شخص ما زالوا يقيمون في مراكز الإيواء، مؤكدة أن عمليات الإجلاء ستستمر حتى تتحسن الظروف وتزول المخاطر الناجمة عن النشاط البركاني.



ورفعت السلطات مستوى التأهب إلى اللون الأحمر في مقاطعات ساكاتيبيكيز وإسكوينتلا وتشيمالتينانجو، حيث تأثر نحو 29 ألف شخص بتساقط الرماد البركاني، فيما تقرر استمرار تعليق الدراسة في المدارس الواقعة بالمناطق المتضررة.

وحذرت السلطات من أن الساعات الـ72 القادمة ستكون حاسمة، في ظل استمرار تدفقات الطين البركاني على منحدرات البركان لمسافات تصل إلى سبعة كيلومترات، مع توقعات بهطول مزيد من الأمطار، وهو ما قد يزيد من احتمالات حدوث تدفقات طينية جديدة.

وأكدت الجهات المختصة أن التدفقات الطينية لم تصل حتى الآن إلى القرى المجاورة، ولم تسجل أي أضرار في المباني أو المنشآت، كما لم ترد تقارير عن تعرض البنية التحتية لخطر مباشر.



وفي إطار الإجراءات الوقائية، أوصت الأمينة التنفيذية لوكالة «كونريد»، كلودين أوجالديس، السكان في البلديات المتضررة بتغطية خزانات المياه وارتداء الكمامات للحد من تأثير الرماد البركاني، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».

وبدأ ثوران بركان فويجو صباح الإثنين، مع تصاعد سحب كثيفة من الغاز والرماد وانسياب الحمم والمواد البركانية على منحدراته، قبل أن يشهد الثلاثاء تصاعداً إضافياً في انبعاثات الرماد والطين.



وشملت عمليات الإجلاء نحو 250 شخصاً من منطقة «إل بورفينير» وقرية «لاس لاخيتاس»، بينما حذرت السلطات من امتداد سحب الرماد إلى بلدات مجاورة، وأغلقت الطريق الوطني رقم 14، الذي يعد أحد أهم الطرق المارة بالقرب من البركان، إلى جانب تعليق الدراسة في عدد من المناطق القريبة.

ويعد بركان فويجو، الذي يعني اسمه بالإسبانية «بركان النار»، من أكثر البراكين نشاطاً في أمريكا الوسطى، ويقع على بعد نحو 35 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة جواتيمالا سيتي. ويحمل البركان سجلاً طويلاً من الثورات العنيفة، كان أبرزها في عام 2018 عندما تسبب ثورانه في مقتل مئات الأشخاص ودفن قرى كاملة تحت الرماد والمواد البركانية، فيما شهد العام الماضي ثوراناً جديداً استدعى تنفيذ عمليات إجلاء احترازية، ما يجعل السلطات تتعامل بحذر شديد مع أي نشاط جديد للبركان.