أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم (الأربعاء)، اتخاذ إجراءات مضادة بحق ستة كيانات أمريكية، من بينها شركة «أبلايد دي إن إيه ساينسز»، وذلك رداً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن الإجراءات دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، في إطار رد بكين على القيود والعقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت عدداً من الشركات الصينية.



وأكدت وزارة التجارة الصينية أن العقوبات الأمريكية تمثل «انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية»، معتبرة أنها تقوض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية بصورة خطيرة.



وشددت الوزارة على أن الإجراءات المضادة تأتي في إطار حماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين، ومواجهة ما وصفته بالإجراءات الأمريكية الأحادية التي تستهدف الشركات الصينية.



وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوتر بين الصين والولايات المتحدة، حيث يتبادل الطرفان منذ سنوات فرض عقوبات وقيود تجارية وتكنولوجية على شركات ومؤسسات من الجانبين، في إطار منافسة إستراتيجية تشمل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والتجارة الدولية.



وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت واشنطن إجراءاتها لتقييد أنشطة عدد من الشركات الصينية، بدعوى حماية الأمن القومي، بينما تؤكد بكين أن هذه السياسات تهدف إلى احتواء صعودها الاقتصادي والتكنولوجي، وتتعهد بالرد عبر إجراءات مضادة لحماية مصالحها وشركاتها.