أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (الأحد)، تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم حسين الشحات حتى 30 يونيو 2028.

بيان التجديد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «جدد حسين الشحات عقده لمدة موسمين قادمين، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد».

أول تعليق من الشحات

وأبدى الشحات تمسكه باستكمال مسيرته مع النادي، مؤكداً أنه يسعى للمساهمة مع زملائه في تحقيق المزيد من البطولات وإسعاد جماهير الأهلي، التي يدين لها بالكثير، ولا ينسى لها تشجيعها ووقوفها خلف الفريق في الظروف كافة.

أرقام حسين الشحات

وشارك الشحات في 29 مباراة بمختلف المسابقات بقميص الأهلي الموسم الماضي (2025-2026)، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.