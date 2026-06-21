تُمثّل عبير مصلح عبادي الزهراني نموذجاً للقيادة التربوية الملهمة التي جمعت بين رسالتها التعليمية وشغفها العميق بالحركة الكشفية، لتصنع مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، تُوجت بحصولها على الشارة الخشبية، لتصبح أول قائدة كشفية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة تنال هذا التأهيل القيادي.

منذ بداياتها في الميدان التربوي، آمنت عبير الزهراني بأهمية بناء الشخصية وتنمية المهارات القيادية لدى الطالبات، وجعلت من النشاط الكشفي منصة تربوية فاعلة لترسيخ قيم المواطنة والعمل التطوعي والانتماء الوطني. وقد انعكس هذا الإيمان في جهودها المستمرة لتطوير البرامج الكشفية وتمكين الفتيات من خوض تجارب تعليمية ومجتمعية تثري معارفهن وتعزز قدراتهن القيادية.

ولم يكن حصولها على الشارة الخشبية إنجازاً عابراً، بل ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والتطوير المستمر والمشاركة الفاعلة في البرامج الكشفية المحلية والدولية، إضافة إلى دورها البارز في تأهيل القائدات الكشفيات والإشراف على تنفيذ المبادرات والأنشطة النوعية التي أسهمت في الارتقاء بالحركة الكشفية للفتيات في تعليم جدة.

تميّزت الزهراني برؤية تربوية تجعل من الكشافة أسلوب حياة ومنهجاً لبناء الإنسان، إذ عملت على نشر الثقافة الكشفية وتعزيز أثرها التربوي في المجتمع المدرسي، مؤمنة بأن القيادة الحقيقية تبدأ من غرس القيم وتنمية روح المسؤولية والمبادرة لدى الأجيال الناشئة.

وقد جاء تكريمها برعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وبحضور مدير عام التعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي؛ تأكيداً لما حققته من أثر ملموس وإسهامات نوعية في المجالين التربوي والكشفي، وتقديراً لمسيرة حافلة بالعطاء والتميز.

اليوم، تُمثّل عبير الزهراني قصة نجاح ملهمة لقائدة تربوية جعلت من شغفها بالكشافة رسالة تنموية، ومن العمل الميداني طريقاً للإنجاز، لتسجل اسمها إحدى الرائدات في الحركة الكشفية النسائية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام القائدات الكشفيات في تعليم جدة والمملكة.