قلّد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم (الثلاثاء)، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء خالد بن شديد الهماش رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.



من جانبه، أعرب اللواء الهماش عن شكره وامتنانه للقيادة على هذه الثقة الغالية، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن، كما ثمّن دعم وتوجيهات أمير منطقة الرياض ونائبه، مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.