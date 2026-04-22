انتقل إلى رحمة الله تعالى، عمدة حي الروابي (كيلو 7) عاتق بن مفرح المقاطي، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة مجتمعه، إذ عُرف (رحمه الله) بدوره الاجتماعي البارز، وإسهاماته في إصلاح ذات البين، وخدمة أهالي الحي في جدة.



وكان الفقيد عضواً في مجلس إدارة نادي الربيع بجدة، وأسهم في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، ما أكسبه محبة وتقدير الجميع.



ويتقبل أبناء الفقيد العزاء، وفي مقدمتهم اللواء سفر بن عاتق، والعميد مسفر، ومشبب، والمهندس زعم، والمقدم بندر.



«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد وذويه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.