استجوب السيناتور الديمقراطي روبن جاليجو، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، بشأن تقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترمب طلب منه الالتزام بخفض أسعار الفائدة، وهو ما نفاه نفياً قاطعاً.



وقال وارش خلال جلسة استماع باللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، اليوم إن الرئيس لم يطلب منه قط مثل هذا الالتزام، وإنه لن يقبل به بأي حال من الأحوال. وشدد على تمسكه بنزاهته الشخصية.



قوة روتينية



وعلى صعيد آخر، كشف وارش عن رغبته في تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي، واصفاً تضخمها الحالي بأنه قوة روتينية غير مفيدة أقحمت الفيدرالي في معترك السياسة، وأعلن عزمه العمل بالتنسيق مع وزير الخزانة سكوت بيسنت لإيجاد سبل فعالة لتقليصها.



وشدد على أهمية التعاون مع الحكومة في مجالات التداخل التي تقع خارج نطاق السياسة النقدية. وتوقع أن يزداد هذا التعاون في المرحلة القادمة لضمان تناغم السياسات الاقتصادية العامة.