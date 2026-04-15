أقامت الإدارة العامة للمجاهدين، بإشراف وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، وبالتعاون مع هيئة كبار العلماء، محاضرة توجيهية لمنسوبيها، ألقاها عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي.



وتناولت المحاضرة عدداً من المحاور التوجيهية والتوعوية، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، ونائب مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين العقيد إبراهيم بن عبدالله الطريقي، ضمن جهود تعزيز الوعي والتوجيه لمنسوبي القطاعات الأمنية.