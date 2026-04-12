استقبل محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) عميد كلية التقنية بالخرج المهندس أحمد بن عبدالرحمن المساعد، وعدداً من قيادات الكلية والمتدربين.



واطّلع محافظ الخرج خلال اللقاء على عرض موجز عن برامج وإنجازات الكلية، حيث حصلت الكلية على الميدالية البرونزية في معرض جنيف الدولي للاختراعات بسويسرا، إضافة إلى تحقيق فريق الكلية بالتحالف المركز الثاني في مسار جائزة أبطال البطولة ضمن المسابقة الوطنية «VEX U 2026» لطلاب الكليات والجامعات، التي أهلتهم لتمثيل المنتخب السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية لبطولة «VEX U» العالمية، كما حقق فريق الكلية بالتحالف جائزة التميز في فئة الكليات والجامعات بمسابقة الروبوت والذكاء الاصطناعي «RATC 2025».



ونوَّه بما توليه القيادة الرشيدة من دعم غير محدود لخدمة الوطن في المجالات كافة، ومنه ما يتعلق بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما تقدمه من برامج لخدمة الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل.



وأشاد الأمير فهد بن محمد بهذه المنجزات التي تضاف لإنجازات الكلية على مستوى المملكة، مشيداً بما حققه المتدربون، متمنياً لهم التوفيق والسداد.