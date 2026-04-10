حقق البروفيسور المشارك في الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية عبدالمجيد فهد الرفاعي إنجازاً علمياً عالمياً بمشاركته ضمن فريق سعودي دولي نجح في قراءة الشفرات الوراثية الكاملة لجينوم صقري الشاهين الجبلي والوركي المستوطنين في المملكة والمهددين بالانقراض.



ويُعد هذا العمل الأول من نوعه محلياً، حيث تم إيداع البيانات الجينومية في بنك الجينات العالمي المركز الوطني لمعلومات التقانة الحيوية (NCBI)، ونشر النتائج في مجلة علمية محكمة، بما يتيح للباحثين الاستفادة منها في مجالات الوراثة وحماية الحياة الفطرية.



ويعكس الإنجاز التقدم المتسارع للمملكة في مجالات التقنية الحيوية وأبحاث الجينوم، ويدعم جهود حماية التنوع الحيوي وتطوير برامج الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.