بعث المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لأسرة الدكتور حسن حجرة (رحمه الله)، الذي انتقل إلى جوار ربه مؤخراً.



​وعبّر الأمير سلطان بن سلمان في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



​ويُعد الفقيد أحد الكفاءات الوطنية البارزة التي تركت بصمة واضحة في العمل الإداري والبلدي؛ حيث خدم القطاع العام لسنوات طويلة، تنقل خلالها في عدة مناصب قيادية كان من أبرزها عمله مساعداً لأمين محافظة جدة للشؤون الفنية، ثم أميناً لأمانة الطائف، وهي الفترة التي شهدت خلالها «عروس المصائف» نقلة نوعية وتطوراً عمرانياً ملحوظاً.



​كما اختتم مسيرته الحافلة بالعمل مستشاراً للتراث العمراني في فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة، مسخراً خبراته العريضة في الحفاظ على المكتسبات التاريخية والمعمارية للمنطقة.