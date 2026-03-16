انتقل إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن طلحة، بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء، وسيُصلّى عليه غداً الثلاثاء) عقب صلاة العصر في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة المنصورية بطريق الحاير في الرياض.



والفقيد والد: علي، ومحمد، وشقيق: فهد، وخالد، ومنصور.



ويُستقبل العزاء في منزل الفقيد بحي الشفاء بعد صلاة التراويح وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً.



«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة، لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.