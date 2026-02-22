باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور، وذلك خلال حفل التدشين الذي أُقيم في مقر السفارة بالعاصمة بريتوريا، بحضور الملحق الديني محمد الرويلي، وعدد من المسؤولين وأئمة المساجد وممثلي المراكز والجمعيات الإسلامية.



ويأتي تنفيذ البرنامجين امتداداً لجهود المملكة في خدمة المسلمين حول العالم خلال شهر رمضان، وتعزيز حضورها الإنساني والإغاثي في الدول المستفيدة.



وبلغت كمية التمور المخصصة لجنوب أفريقيا 15 طناً، يستفيد منها نحو 60 ألف مستفيد، فيما خُصصت 3 أطنان لكل من مملكة ليسوتو، وجمهورية بوتسوانا، ومملكة إسواتيني، ليصل إجمالي الكميات الموزعة إلى 24 طناً، يستفيد منها نحو 96 ألف شخص في الدول الأربع.



وأكدت الوزارة أن البرنامجين يجسدان حرص القيادة على تلمّس احتياجات المسلمين في مختلف دول العالم، وتعزيز أواصر الأخوة والتكافل خلال الشهر الفضيل.