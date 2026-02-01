قدَّم أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته إلى المهندس مشعل بن فهد بن خالد السديري في وفاة والدته.
وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
The Prince of Riyadh, Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, offered his condolences and sympathy to Engineer Mishaal bin Fahd bin Khalid Al-Sudairi on the passing of his mother.
He asked Almighty God to have mercy on the deceased and grant her a place in His vast paradise, and to inspire her family with patience and solace.