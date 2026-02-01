قدَّم أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته إلى المهندس مشعل بن فهد بن خالد السديري في وفاة والدته.



وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.