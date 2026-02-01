أولم خالد وعلي وعبدالله أبناء عبداللطيف محمد العبداللطيف، مأدبة عشاء أمس(السبت) احتفاءً بعودة والدهم، بحضور عدد من المسؤولين والأصدقاء، في أجواء سادها الفرح والسرور بهذه المناسبة السعيدة.
وسأل الداعون الله أن يديم على والدهم موفور الصحة والعافية.
Khalid, Ali, and Abdullah, the sons of Abdul Latif Mohammed Al-Abdul Latif, hosted a dinner party yesterday (Saturday) to celebrate their father's return, attended by a number of officials and friends, in an atmosphere filled with joy and happiness for this happy occasion.
The hosts prayed to God to grant their father continued health and wellness.