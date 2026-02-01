أولم خالد وعلي وعبدالله أبناء عبداللطيف محمد العبداللطيف، مأدبة عشاء أمس(السبت) احتفاءً بعودة والدهم، بحضور عدد من المسؤولين والأصدقاء، في أجواء سادها الفرح والسرور بهذه المناسبة السعيدة.



وسأل الداعون الله أن يديم على والدهم موفور الصحة والعافية.