احتفلت إدارة شؤون التمريض بتكريم الفائزين بجائزة ديزي العالمية بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الأول الدكتور عمرو الحبشي، وذلك تقديراً لتميزهم المهني وجهودهم الإنسانية في تقديم رعاية تمريضية عالية الجودة، تعكس قيم الرحمة والسلامة.

وشهد الحفل حضور عدد من القيادات التنفيذية ومنسوبي التجمع، وتم تسليط الضوء على النماذج المشرفة للكفاءات التمريضية التي أسهمت في تحسين تجربة المريض وتعزيز جودة الرعاية الصحية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة.

وأكد الدكتور الحبشي أن جائزة ديزي العالمية تُعد من أبرز الجوائز الدولية في مجال التمريض، وتهدف إلى الاحتفاء بالتميز المهني والإنساني، وتحفيز الكوادر التمريضية على مواصلة الابتكار والارتقاء بالخدمات الصحية.