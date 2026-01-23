غيب الموت اليوم (الجمعة)الإعلامي وخبير الأرصاد الجوية حسن كراني عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد أكثر من أربعة عقود من التواجد في ذاكرة المشاهدين السعوديين، بصوته المألوف وعباراته الخالدة التي ارتبطت بنشرات الطقس عبر التلفزيون السعودي.

وكانت رحلة حسن كراني الإعلامية والعلمية قد بدأت منذ بداياته في مكة المكرمة عام 1949، حيث أظهر اهتمامًا مبكرًا بالعلوم واللغات، ما مهد له الطريق لدخول عالم الإعلام. وانطلقت مسيرته المهنية في الإذاعة السعودية، قبل أن يتخصص في مجال الأرصاد الجوية الذي كان محدود الانتشار آنذاك، ليصبح لاحقًا من أبرز الوجوه في التلفزيون السعودي منذ عام 1978.

وعُرِف الكراني بأسلوبه العفوي وحضوره الدافئ، وبصوته المألوف الذي رافق أجيالًا من السعوديين لعقود، وارتبط اسمه بعبارته الشهيرة التي اختتم بها النشرات: “شكرًا لكم ومع السلامة”، وأحيانًا “أعزائي شكراً لإصغائكم مع أحلى الأماني”، لتظل جزءًا من الذاكرة الإعلامية الوطنية.

وخلال مسيرته الطويلة، ساهم حسن كراني في تأسيس وبناء المركز الوطني للأرصاد، وشارك في تطوير منظومة التنبؤات الجوية، كما شغل مناصب إدارية بارزة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وكان مستشارًا معتمدًا في المؤتمرات والندوات المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، ما جعله مصدر ثقة للجمهور ومرجعًا في علم الأرصاد.

ورغم إعلان تقاعده رسميًا عام 2019، ظل الكراني نشطًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محافظًا على حضوره في حياة السعوديين، ليبقى رمزًا للإعلام الاحترافي والشغف بعلم الطقس.

وفي مطلع هذا الشهر، كان الكراني يرقد في مجمع الملك عبدالله الطبي بمحافظة جدة، حيث تلقى العلاج لمدة قاربت سبعة أشهر، قبل أن تفارق روحه الحياة صباح اليوم، مخلفًا إرثًا علميًا وإعلاميًا لا يُنسى.

ونعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وسط حالة حزن واسعة في الوسط الإعلامي وبين خبراء الطقس في المملكة.