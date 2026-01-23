استقبلت أسرتا ناظر وبترجي التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في فقيدتهما ثريا بنت محيي الدين ناظر، زوجة عبدالجليل إبراهيم بترجي (رحمهما الله). التي وافتها المنية أمس الأول (الأربعاء)، وصُلي عليها في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ودُفنت في مقابر بقيع الغردق.



والفقيدة والدة كلٍّ من: عبدالمجيد، وعادل، وهدى، وصباح، وصبحي، وخالد، ووليد. وخالة رئيس مجلس إدارة صحيفة «عكاظ» عبدالله صالح كامل ومحيي الدين صالح كامل.



وشقيقة كلٍّ من: مريم، وهشام، ويوسف، وعصمت، وناجي، ونجاة، وعبدالفتاح، وليلى، ومايدة، ونادية، وخديجة.



يذكر أن اليوم (الجمعة) ثاني أيام العزاء، للرجال في ساحة مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن (رحمه الله) شمال المستشفى التخصصي بحي الروضة. وللنساء في منزل عبدالجليل بترجي (رحمه الله) في حي الروضة بجدة.



«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.