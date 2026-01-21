نظم مجمع الملك عبدالله الطبي، عضو تجمع جدة الصحي الثاني، ورشة «شرح نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية»، وتناولت الورشة عدداً من المحاور المهمة، شملت مدخلاً تعريفياً بنظام التأمينات الاجتماعية، والزيادة التدريجية في نسب الاشتراكات لفرع المعاشات، وشرح نظام التعويضات، بما في ذلك تعويض الأمومة، إضافة إلى آلية التسجيل والاشتراكات، وتبادل المنافع، والخدمات الإلكترونية، والإجابة عن استفسارات الموظفين.



واستهدفت الورشة موظفي التشغيل الذاتي، وموظفي الخدمة المدنية، والعاملين في الشركات والمؤسسات، وأيضاً المهتمين بنظام التأمينات الاجتماعية.



وتعكس الورشة جهود مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في تهيئة منسوبيه لمتطلبات المرحلة الانتقالية وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة مستهدفات التحول الصحي.