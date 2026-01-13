أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الثلاثاء)، صلاة الميت على والدة الأمير شقران بن سعود بن عبدالعزيز (رحمهما الله)، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.



وأدى الصلاة، الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن فهد بن فيصل بن فرحان، والأمير معتصم بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد، والأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نهار بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان بن محمد.



كما أدى الصلاة عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.