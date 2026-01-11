احتفلت أسرة آل معيض من قبيلة غامد في محافظة بيشة بزفاف ابنهم الشاب عبدالله بن خالد المعيض الغامدي على كريمة رجل الأعمال علي عبدالرحمن صمهود، وسط حضور كبيرمن أعيان وأفراد القبيلة والقبائل الأخرى وزملاء وأصدقاء العريس ووالده.

والد العريس عبر عن سعادته بهذه المناسبة، وقدم الشكر والتقدير لكل من شاركهم فرحتهم، متمنياً للعروسين حياة زوجية سعيدة.