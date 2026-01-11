استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الأحد)، قائد قوة الطوارئ الخاصة السابق العقيد ركن عبدالله بن حلمي العتيبي، وقائد قوة الطوارئ الخاصة المُعيَّن حديثاً العقيد عوضه بن محمد الغامدي.



وأشاد الأمير فيصل بن خالد، خلال الاستقبال، بالجهود التي بذلها العقيد ركن العتيبي خلال فترة عمله بالمنطقة، متمنياً له التوفيق في مسيرته المقبلة.



كما هنّأ العقيد الغامدي بمناسبة تعيينه قائداً لقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهماته الجديدة.