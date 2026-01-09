شيع أكثر من7 آلاف مصلٍ، معمر السعودية ناصر بن ردان آل رشيد الوادعي، البالغ من العمر 142 عاماً، حيث تمت الصلاة عليه في جامع السوق في محافظة ظهران الجنوب يتقدمهم الدكتور محمد مصلح آل هاشل، وتم دفنه في قرية آل رشيد.
وسيقام العزاء في منزل ابنه في قرية الجربة غرب محافظة ظهران الجنوب.
تشييع جثمان معمر السعودية في ظهران الجنوب
9 يناير 2026 - 15:15 | آخر تحديث 9 يناير 2026 - 15:15
تركي الوادعي (ظهران الجنوب) Tturkii_0
