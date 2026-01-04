حقق الدكتور منصور أحمد الحارثي إنجازاً أكاديمياً بحصوله على درجة الدكتوراه في تخصص الأمن السيبراني وعلوم الحاسب من Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) في الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى الجامعات العالمية الرائدة في مجالات التقنية وعلوم الحاسب.

وكان الدكتور الحارثي حصل في وقتٍ سابق على درجة الماجستير في علوم الحاسب من الجامعة نفسها في ديسمبر 2018، ضمن مسيرته الأكاديمية المتخصصة في مجال علوم الحاسب وتقنيات الأمن السيبراني.

وتركزت دراسته وأبحاثه خلال مرحلتي الماجستير والدكتوراه على عدد من المجالات المتقدمة، من أبرزها أمن الأنظمة البرمجية، واكتشاف الثغرات واستغلالها، واختبار البرمجيات، وبيئات التنفيذ الموثوقة (Trusted Execution Environments)، والحوسبة السرية (Confidential Computing)، وأمن الحوسبة السحابية، وهي مجالات تسهم في تعزيز موثوقية الأنظمة الرقمية وحماية البنى التحتية التقنية.

وتلقّى الحارثي التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء والأصدقاء بهذه المناسبة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح، والمزيد من الإنجازات العلمية والعملية في مسيرته الأكاديمية والبحثية.