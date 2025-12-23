٣ عقود من العطاء.. «الجدعاني».. مسيرة حافلة بالإنجاز والإبداع

فاجأ مديرو مدارس تعليم جدة، وزملاء المحتفى به من المشرفين التربويين، الدكتور سعد بن ردة الجدعاني، بحفل توديع استثنائي؛ تقديرا لمكانته بعد عطاء لأكثر من ثلاثة عقود في مجال التعليم.



وتخلل الحفل تقديم فقرات متنوعة، شملت كلمات خطابية، وقصائد شعرية، إضافة إلى عرض مرئي وثق أبرز محطات المحتفى به التعليمية.

الجدعاني، الذي عمل في تعليم جدة معلما، ووكيلا، ثم مديرا لعدد من المدارس، ثم مشرفا تربويا في قسم الإدارة المدرسية في مكتب تعليم جنوب جدة سابقا، ثم رئيسا للقسم ذاته، وبعدها رئيسا لوحدة الإشراف في المكتب ذاته، وأخيرا مساعدا لمدير مكتب تعليم الجوهرة للخدمات المساندة، ترك تاريخا ومسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، وخلّفَ حبا وتقديرا في نفوس جميع زملائه ومحبيه.



ليلة الوفاء هذه لم تكن مجرد تكريم لشخص، بل احتفاء بمسيرة رجل حمل مشعل التعليم والعمل الخيري، وترك أثراً طيباً في نفوس كل من عرفه، لتبقى سيرته نموذجاً يُحتذى للأجيال القادمة.