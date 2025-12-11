انتقلت إلى رحمة الله تعالى نفيسة عرابي سجيني، شقيقة إبراهيم عرابي سجيني (رحمهما الله)، والبروفيسور الدكتور سعود عرابي سجيني، وعمة كل من المستشار إسماعيل سجيني، والدكتور طلال سجيني، والمحامي يعرب سجيني، والمهندس رضا سجيني، والدكتور رحاب سجيني.


وسيصلى عليها عصر اليوم (الخميس)، في المسجد الحرام، وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.


ويتقبل ذوو الفقيدة العزاء في مدينة جدة يومي الجمعة والسبت، في منزل الأسرة الكائن بطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بجوار مسجد عائشة كعكي بجدة.