انتقلت إلى رحمة الله تعالى نفيسة عرابي سجيني، شقيقة إبراهيم عرابي سجيني (رحمهما الله)، والبروفيسور الدكتور سعود عرابي سجيني، وعمة كل من المستشار إسماعيل سجيني، والدكتور طلال سجيني، والمحامي يعرب سجيني، والمهندس رضا سجيني، والدكتور رحاب سجيني.
وسيصلى عليها عصر اليوم (الخميس)، في المسجد الحرام، وسيوارى جثمانها الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.
ويتقبل ذوو الفقيدة العزاء في مدينة جدة يومي الجمعة والسبت، في منزل الأسرة الكائن بطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بجوار مسجد عائشة كعكي بجدة.
Nafisa Arabi Sijini has passed away, sister of Ibrahim Arabi Sijini (may Allah have mercy on them), and Professor Dr. Saud Arabi Sijini, and aunt of Counselor Ismail Sijini, Dr. Talal Sijini, lawyer Yaarab Sijini, engineer Reda Sijini, and Dr. Rahab Sijini.
Her funeral prayer will be held this afternoon (Thursday) at the Grand Mosque, and her body will be laid to rest in the Al-Mu'alla cemetery in Mecca.
The family of the deceased will receive condolences in the city of Jeddah on Friday and Saturday, at the family home located on Prince Sultan bin Abdulaziz Road next to Aisha Kakki Mosque in Jeddah.