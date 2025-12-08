أقامت جمعية الكشافة العربية السعودية حفلاً تكريمياً للوحدات الكشفية المميزة في معسكرات الخدمة العامة لموسم حج 1446هـ، وذلك على مسرح الكلية التقنية في الرياض، بحضور المشرف العام على المعسكرات نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، وعدد من مسؤولي القطاعات الكشفية.



وأكد الدكتور المديرس أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها القادة والكشّافون في الميدان خلال موسم الحج، مشيراً إلى أن الحركة الكشفية تمثل نموذجاً مضيئاً في العمل التطوعي لأكثر من 100 عام. وأضاف أن تزامن الحفل مع اليوم العالمي للتطوع يعزز رسالة الكشافة في البذل والعطاء وخدمة المجتمع.