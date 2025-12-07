قدَّم نائب أمير جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي اليوم(الأحد)، تعازيه ومواساته لمحافظ العارضة عبدالله الريثي، في وفاة عمه علي الريثي رحمه الله.



وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.