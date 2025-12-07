قدَّم نائب أمير جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي اليوم(الأحد)، تعازيه ومواساته لمحافظ العارضة عبدالله الريثي، في وفاة عمه علي الريثي رحمه الله.
وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
The Deputy Emir of Jazan, Prince Nasir bin Muhammad bin Abdullah bin Jiluwi, today (Sunday), offered his condolences and sympathy to the Governor of Al-Aridah, Abdullah Al-Raithi, on the passing of his uncle, Ali Al-Raithi, may God have mercy on him.
He asked Almighty God to have mercy on the deceased, grant him a spacious abode in Paradise, and inspire his family with patience and solace.