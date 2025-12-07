قدَّم نائب أمير جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي أمس(السبت)، تعازيه ومواساته لشيخ شمل عتود أحمد شرفي، في وفاة ابن عمه يحيى شرفي (رحمه الله).


وعبر الأمير ناصر بن محمد، عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد -رحمه الله-، سائلًا الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.