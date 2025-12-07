قدَّم نائب أمير جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي أمس(السبت)، تعازيه ومواساته لشيخ شمل عتود أحمد شرفي، في وفاة ابن عمه يحيى شرفي (رحمه الله).
وعبر الأمير ناصر بن محمد، عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد -رحمه الله-، سائلًا الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
The Deputy Emir of Jazan, Prince Nasser bin Mohammed bin Abdullah bin Jiluwi, offered his condolences and sympathy yesterday (Saturday) to Sheikh Shaml Atoud Ahmed Sharafi, on the passing of his cousin Yahya Sharafi (may God have mercy on him).
Prince Nasser bin Mohammed expressed his heartfelt condolences and sympathy for the deceased - may God have mercy on him - asking Almighty God to grant him mercy and place him in His vast gardens, and to inspire his family with patience and solace.