كرّم أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالقصر الحكومي مساء أمس (الثلاثاء)، المواطن فواز مبارك الشرعبي العنزي؛ تقديرًا لموقفه الإنساني والنبيل في تبرعه بكليته لابنة صديقه بعد إصابتها بالفشل الكلوي.



وقال الأمير فهد بن سلطان: «أنا وأهالي المنطقة فخورون بما قمت به من عمل نبيل يجسد التكاتف والتآلف بين أفراد المجتمع وأنت ضربت أروع الأمثلة»، مشيدًا بهذا العمل الإنساني الذي ينبع من قيم الإيثار التي حث عليها الدين الحنيف، وتمثل أخلاق المواطن السعودي، سائلًا المولى عز وجل أن يجزل له المثوبة والأجر.



من جانبه قدم العنزي شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال والحفاوة التي لقيها، وعلى دعمه لجميع المبادرات التي تُظهر إنسانية وترابط المجتمع.