انتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء متقاعد محمود محمد علي ناظر، ودفن في بقيع الغرقد بالمدينة المنورة.
والفقيد زوج زين حامد أبوزنادة (رحمها الله)، ووالد: الكابتن مروان، الكابتن وليد، فاطمة، أميمة، الدكتورة سماء والدكتورة سعاد. وجد الفنان هاني ناظر.
Retired Major General Mahmoud Mohamed Ali Nazer has passed away and was buried in Baqi Al-Gharqad in Medina.
The deceased is the husband of Zain Hamid Abu Zanadah (may God have mercy on her), and the father of: Captain Marwan, Captain Walid, Fatima, Omaima, Dr. Sama, and Dr. Suad. He is also the grandfather of the artist Hani Nazer.