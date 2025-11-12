انتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء متقاعد محمود محمد علي ناظر، ودفن في بقيع الغرقد بالمدينة المنورة.



والفقيد زوج زين حامد أبوزنادة (رحمها الله)، ووالد: الكابتن مروان، الكابتن وليد، فاطمة، أميمة، الدكتورة سماء والدكتورة سعاد. وجد الفنان هاني ناظر.