احتفل مصلح جمعان اللحياني، من منسوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بزواج ابنه أحمد، من منسوبي أحد البنوك، على ابنة سالم مسلم اللحياني، بحضور جمع من المهنئين من الزملاء والرياضيين والأصدقاء والأقارب.
Muslih Jumaan Al-Luhayani, an employee of the General Administration of Education in the Makkah Region, celebrated the wedding of his son Ahmed, an employee of one of the banks, to the daughter of Salem Muslim Al-Luhayani, in the presence of a gathering of well-wishers including colleagues, athletes, friends, and relatives.