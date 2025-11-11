احتفل مصلح جمعان اللحياني، من منسوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بزواج ابنه أحمد، من منسوبي أحد البنوك، على ابنة سالم مسلم اللحياني، بحضور جمع من المهنئين من الزملاء والرياضيين والأصدقاء والأقارب.