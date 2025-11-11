أصدر رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري، قرارا بتجديد تكليف الدكتور شادي بن عبدالعزيز بـاداود مشرفاً على الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإثراء المعرفي.