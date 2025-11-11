أصدر رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري، قرارا بتجديد تكليف الدكتور شادي بن عبدالعزيز بـاداود مشرفاً على الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإثراء المعرفي.
The President of Najran University, Dr. Abdulrahman Al-Khudairi, issued a decision to renew the appointment of Dr. Shadi bin Abdulaziz Al-Dawood as the Supervisor of the General Administration for Institutional Communication and Knowledge Enrichment.