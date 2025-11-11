اطمأنّ أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، هاتفيا، على صحة رئيس المحكمة العامة بمدينة سكاكا الشيخ طلال بن محمد الضوي، إثر وعكة صحية ألمّت به.


وأعرب الأمير فيصل بن نواف، خلال الاتصال، عن تمنياته لفضيلته بالشفاء العاجل، داعيا الله أن يمنّ عليه بموفور الصحة والسلامة.