اطمأنّ أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، هاتفيا، على صحة رئيس المحكمة العامة بمدينة سكاكا الشيخ طلال بن محمد الضوي، إثر وعكة صحية ألمّت به.
وأعرب الأمير فيصل بن نواف، خلال الاتصال، عن تمنياته لفضيلته بالشفاء العاجل، داعيا الله أن يمنّ عليه بموفور الصحة والسلامة.
The Prince of Al-Jouf, Prince Faisal bin Nawaf bin Abdulaziz, checked on the health of the Chief Justice of the General Court in Sakaka, Sheikh Talal bin Mohammed Al-Duwai, via phone, following a health setback he experienced.
During the call, Prince Faisal bin Nawaf expressed his wishes for the Sheikh's swift recovery, praying to God to grant him good health and safety.