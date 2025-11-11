حصل النقيب عبدالعزيز بن فهد بن حجرف بن حزران الدعجاني العتيبي، على البورد السعودي طبيب جراح.
أبو فهد تلقى تهاني وتبريكات الأهل والأصدقاء الذين تمنوا له التوفيق والنجاح.
حصل النقيب عبدالعزيز بن فهد بن حجرف بن حزران الدعجاني العتيبي، على البورد السعودي طبيب جراح.
أبو فهد تلقى تهاني وتبريكات الأهل والأصدقاء الذين تمنوا له التوفيق والنجاح.
Captain Abdulaziz bin Fahd bin Hajraf bin Hazran Al-Dajani Al-Otaibi has obtained the Saudi board as a surgeon.
Abu Fahd received congratulations and best wishes from family and friends who wished him success and prosperity.