حصل النقيب عبدالعزيز بن فهد بن حجرف بن حزران الدعجاني العتيبي، على البورد السعودي طبيب جراح.



أبو فهد تلقى تهاني وتبريكات الأهل والأصدقاء الذين تمنوا له التوفيق والنجاح.