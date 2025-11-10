انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد بدر عمر بن ناحل، وصلي عليه عقب صلاة عصر اليوم (الإثنين)، بجامع الراجحي، ودفن في مقبرة النسيم بالرياض.
ويتقبل العزاء بمنزل الأسرة الكائن بحي الخليج في الرياض.
Mohammed Badr Omar bin Nahal has passed away to the mercy of Allah, and the prayer was held for him after the Asr prayer today (Monday) at Al-Rajhi Mosque, and he was buried in Al-Naseem Cemetery in Riyadh.
The family will receive condolences at their home located in the Al-Khalij neighborhood in Riyadh.