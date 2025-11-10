انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد بدر عمر بن ناحل، وصلي عليه عقب صلاة عصر اليوم (الإثنين)، بجامع الراجحي، ودفن في مقبرة النسيم بالرياض.



ويتقبل العزاء بمنزل الأسرة الكائن بحي الخليج في الرياض.