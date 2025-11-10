انتقل إلى رحمة الله تعالى عبداللطيف بن فهد الدخيل، وصلي عليه عقب صلاة العصر اليوم (الإثنين) في جامع الناصر بالدرعية، ودفن في مقبرة العمارية بالرياض.
انتقل إلى رحمة الله تعالى عبداللطيف بن فهد الدخيل، وصلي عليه عقب صلاة العصر اليوم (الإثنين) في جامع الناصر بالدرعية، ودفن في مقبرة العمارية بالرياض.
Abdul Latif bin Fahd Al-Dakheel has passed away to the mercy of Allah, and he was prayed upon after the Asr prayer today (Monday) at Al-Nasser Mosque in Diriyah, and he was buried in Al-Amariya Cemetery in Riyadh.