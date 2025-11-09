انتقل إلى رحمة الله تعالى والد المشرف التربوي في تعليم المدينة المنورة السابق الدكتور عبدالعزيز بن حضير العروي، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
The former educational supervisor in Madinah, Dr. Abdulaziz bin Hadhir Al-Arawi, has passed away to the mercy of Allah. Prayer was held for him in the Prophet's Mosque in Madinah.