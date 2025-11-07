حصل الباحث الدكتور محمد بن مصطفى النعمان على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من إحدى جامعات القاهرة، بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطباعة الرسالة ونشرها.
Dr. Mohammed bin Mustafa Al-Na'man obtained his PhD in Islamic History from one of the universities in Cairo, graduating with first-class honors and a recommendation for the thesis to be printed and published.