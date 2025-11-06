احتفل الشاب زياد طارق بالخيور، بعقد قرانه على ابنة خالد فرحان الرويلي في جدة، وسط حضور عدد من الأهل، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة.