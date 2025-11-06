احتفل الشاب زياد طارق بالخيور، بعقد قرانه على ابنة خالد فرحان الرويلي في جدة، وسط حضور عدد من الأهل، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة.
The young man Ziad Tarek celebrated his engagement to the daughter of Khalid Farhan Al-Ruwaili in Jeddah, with the presence of several family members who offered their congratulations and best wishes to the couple, praying to God for their success and happiness.