شيّعت جموع غفيرة من أهالي محافظة الوجه، بعد صلاة العصر اليوم (الأربعاء)، التربوي مبارك بن فالح العقيص، حيث أديت الصلاة عليه في مسجد السنيور، ثم ووري جثمانه الثرى بمقبرة الوجه.



وكان الفقيد قد تقاعد عام 1441هـ بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت لأكثر من 40 عاما، عمل خلالها معلما في مدرسة أبو القزاز ثم مديرا لها حتى تقاعده.



ويُعد العقيص من الرواد التربويين في المحافظة، إذ كان من مؤسسي جمعية الأيتام بمحافظة الوجه، ومؤسس جمعية البر الخيرية في أبو القزاز، كما أسهم في تأسيس المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدرسة أبو القزاز.



والفقيد والد كل من؛ حسني، حسان، مالك، محمد، فالح، جابر، سليم، سعد، يوسف، قصي.



«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلة الله له المغفرة والرحمة، ولذويه الصبر والسلوان.