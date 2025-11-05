أدى أمير الرياص الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الأربعاء)، صلاة الميت على والدة الأميرة مها بنت محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود (رحمها الله)، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
وأدى الصلاة الأمير فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن، والأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن، والأمير فهد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل.
كما أدى الصلاة عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.
The Prince of Riyadh, Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, along with his deputy, Prince Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz, performed the funeral prayer today (Wednesday) after the afternoon prayer for the mother of Princess Maha bint Mohammed bin Saad Al-Thani Al-Abdulrahman Al-Saud (may God have mercy on her), at Imam Turki bin Abdullah Mosque in Riyadh.
Prince Faisal bin Khalid bin Nasser bin Abdulaziz, Prince Abdulaziz bin Mohammed bin Saad Al-Thani Al-Abdulrahman, Prince Mansour bin Mohammed bin Saad Al-Thani Al-Abdulrahman, and Prince Fahd bin Saad bin Mohammed bin Abdulaziz Al-Saud bin Faisal also performed the prayer.
Several princes and officials, along with a group of citizens, also attended the prayer.