أدى أمير الرياص الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الأربعاء)، صلاة الميت على والدة الأميرة مها بنت محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود (رحمها الله)، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.


وأدى الصلاة الأمير فيصل بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن، والأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن، والأمير فهد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل.


كما أدى الصلاة عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.