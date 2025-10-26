كرمت الهيئة العالمية لتبادل المعرفة التربوي عبدالله بن محمد أحمد المليص، تقديراً لمسيرته الطويلة في التعليم والإدارة، ضمن احتفالية يوم الوفاء 2025 التي خصصت لتكريم رواد التربية والتعليم من جيل العطاء، ومنح وسام العطاء والوفاء تقديراً لإسهاماته المتميزة في تطوير العمل التربوي.

مسيرته التعليمية

بدأ المليص مسيرته التعليمية معلماً لمادة الرياضيات، ثم مشرفاً تربوياً ورئيساً للقسم، قبل أن يتولى منصب نائب مدير مركز شرق جدة التعليمي، ثم مديراً له لعدة أعوام شهدت خلالها المنطقة قفزات نوعية في الأداء والانضباط. وأسهم بفكره التربوي العميق في رسم خارطة طريق لتطوير مدارس شرق جدة، وجعل من المركز نموذجاً متميزاً في الإدارة التعليمية والتطوير المهني.

أعماله وإسهاماته

تولى لاحقاً إدارة التدريب والابتعاث الخارجي، وعمل على تطوير الإدارة باستخدام التقنيات الحديثة في التدريب والأرشفة وبناء الحقائب التعليمية، وأسهم في تأهيل الكفاءات التعليمية من خلال برامج تطويرية نوعية، إضافة إلى ابتعاث عدد كبير من المعلمين خارج المملكة لنيل الدرجات العليا، إيماناً منه بأهمية العلم والتسلح بالمعرفة في بناء الإنسان والوطن.

ويُعد المليص أحد الوجوه الهادئة في الميدان التربوي، عُرف عنه التسامح والحكمة والقدرة على الإنجاز بصمت بعيداً عن الأضواء، وظل مرجعاً تربوياً للعديد من طلاب العلم، بفضل خبرته الواسعة ورؤيته المتزنة التي جمعت بين العلم والعمل، والفكر الهادئ، والإنجاز العميق.